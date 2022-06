Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Tötungsdelikt im Juni 2021: Tatverdächtiger festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0629

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

In einem Hausflur an der Herderstraße ist es wie mit der Pressemitteilung Nr. 0597 aus 2021 mitgeteilt im vergangenen Juni zu einem Tötungsdelikt gekommen. Ein 24-jähriger Dortmunder war damals mit Stichverletzungen gefunden worden. Am heutigen Mittwoch (8. Juni) hat die Polizei einen Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen vollstreckt.

Die Beamten nahmen einen 28-jährigen Mann aus Guinea fest.

Presseauskünfte erteilt nur die Staatsanwaltschaft Dortmund, Oberstaatsanwalt Dombert, unter 0231-92626102.

