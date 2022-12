POL-MI: Unfallflucht in der Tonstraße

Stemwede (ots) - Das auf dem Dachboden entstandene Feuer in einem Bauernhaus in der Molkenstraße vom Donnerstagvormittag ist vermutlich auf eine Brandstiftung zurückzuführen. Dies ist das vorläufige Ergebnis erster Ermittlungen. Mutmaßlich verantwortlich für die Brandentstehung sind zwei Jugendliche aus Stemwede. Die beiden 16-Jährigen werden Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld aktuell am Amtsgericht Minden ...

