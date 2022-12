POL-BO: 59-jährige Wittenerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Herne (ots) - Am Sonntagnachmittag, 4. Dezember, wurde der Polizei ein Exhibitionist in Herne gemeldet. Es werden Zeugen gesucht. Nach derzeitigem Stand war eine 21-jährige Hernerin mit ihrem Hund gegen 17.10 Uhr fußläufig im Bereich Wielandstraße/Arndtstraße unterwegs. Dort fiel der Frau ein Unbekannter auf, der zunächst hinter ihr lief und dabei seine Hand in der Hose hatte. Im weiteren Verlauf nahm der ...

mehr