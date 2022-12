POL-BO: Exhibitionist in Herne: Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Am frühen Samstagmorgen, 3. Dezember, ist es in Bochum zu einer Verfolgungsfahrt gekommen. Die Polizei konnte einen 27-jährigen Autofahrer (ohne festen Wohnsitz in Deutschland) festnehmen. Gegen 2 Uhr meldeten Zeugen, dass ein Autofahrer in Schlangenlinien auf dem Zeppelindamm in Richtung Wattenscheid unterwegs sei. Als die eintreffenden Polizeibeamten ...

