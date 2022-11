Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auto prallte auf Blumenkasten

Ulm (ots)

Am Samstagmittag, gegen 15.25 Uhr, fuhr ein Ford auf der zweispurigen Clichystraße stadteinwärts. Als vor ihm ein Auto langsamer wurde, weil es nach rechts abbiegen wollte, wechselte der 55-jährige Fahrer auf die linke Spur. Dabei hatte er den dort fahrenden Renault übersehen. Dieser wich auf den Verkehrsteiler zur entgegenkommenden Wilhelmstraße nach links aus und prallte dort auf einen Blumenkasten. Der 34-jährige Fordfahrer wurde leicht verletzt. Zwischen den beiden Autos kam es zu keiner Berührung. Am Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 EUR. Am Blumenkasten entstand kein Schaden.

+++++++++++++++++++++++++++ 2292070

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell