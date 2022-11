Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ringingen - Polizeistreife bog zu schnell ab

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 11 Uhr, war eine Polizeistreife auf der Anfahrt zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer hatte das Blaulicht und Einsatzhorn eingeschaltet. Die Streife bog in der Oberdischinger Straße nach links weiter in Richtung Oberdischingen ab. Dabei war der Fahrer offensichtlich zu schnell und kam mit den rechten Reifen auf das Bankett und überfuhr ein Verkehrszeichen. Der Streifenwagen kam auf der Fahrbahn zum Stehen, war aber nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 EUR am Streifenwagen und in Höhe von 300 EUR am Verkehrszeichen. Die Insassen blieben unverletzt.

+++++++++++++++++++++++++++ 2292995

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

