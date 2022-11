POL-UL: (BC) Mietingen - Einbrecher blieb ohne Beute

Ulm (ots) - Am Sonntag, kurz nach 02 Uhr, fiel einer Polizeistreife in der Heinrich-Hammer-Straße ein entgegenkommender Audi auf. Zunächst führte er ruckartige Lenkbewegungen aus und dann fuhr er beim Abbiegen über den Randstein. Die Streife konnte das Auto in der Donaustraße anhalten. Hier zeigte sich ganz schnell die Ursache für das unsichere Fahrverhalten. Ein ...

mehr