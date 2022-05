Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in der Oststadt

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, als er am Dienstag zwischen 10:00 Uhr und 11:15 Uhr mutmaßlich beim Rangieren einen in der Erlachhofstraße in Ludwigsburg geparkten Mercedes beschädigte. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

