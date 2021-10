Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Geschäft - Zeitungen entwendet - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

In der Nacht von Mittwoch (06.10.2021) auf Donnerstag ist ein unbekannter Täter in ein Geschäft am Busbahnhof in Siegen-Weidenau eingebrochen.

Gegen kurz nach 2 Uhr versuchte der Einbrecher, das Rolltor des Geschäfts zu öffnen. Als ihm das gelang, griff er nach mehreren Zeitungen, die ein Lieferant zuvor dort abgelegt hatte. Das Rolltor ist dabei beschädigt worden. Gegen 02:30 Uhr verließ der Täter die Örtlichkeit an der Weidenauer Straße. Beutewert und Sachschaden belaufen sich auf rund 600 Euro.

Die Kriminalpolizei in Siegen sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise unter der 0271/7099-0.

