POL-LB: Böblingen: Vorfall zwischen Kindern und Erwachsenen in der Rudolf-Diesel-Straße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Zeugen beobachteten am Dienstag gegen 17.10 Uhr im Bereich der Fahrradständer am Bahnhof in Kornwestheim einen Mann, der sich auffällig verhielt. Er ging zu einem abgeschlossenen Fahrrad und riss dann vermutlich am Schloss. Anschließend fuhr er mit dem Mountainbike davon. Als er vom Gehweg auf die Straße wechseln wollte, stürzte er und wurde verletzt. Die hinzugerufene Polizei konnte den ...

