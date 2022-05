Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

Zeugen beobachteten am Dienstag gegen 17.10 Uhr im Bereich der Fahrradständer am Bahnhof in Kornwestheim einen Mann, der sich auffällig verhielt. Er ging zu einem abgeschlossenen Fahrrad und riss dann vermutlich am Schloss. Anschließend fuhr er mit dem Mountainbike davon. Als er vom Gehweg auf die Straße wechseln wollte, stürzte er und wurde verletzt. Die hinzugerufene Polizei konnte den 30-Jährigen auf einer Bank sitzend vorfinden. Der Rettungsdienst wurde hinzugezogen. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Der Tatverdächtige musste im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Besitzerin des Mountainbikes meldete sich wenig später. Der Mann muss mit einer Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls rechnen.

