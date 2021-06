Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitagvormittag gegen 10 Uhr einen geparkten Renault auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Julius-Bausch-Straße. Dabei verursachte er Sachschaden in bislang unbekannter Höhe und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen zufolge handelt es sich bei dem Unfallverursacher um einen etwa 70 Jahre alten Mann, der mit einem silbernen Mercedes unterwegs gewesen sein soll. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5240 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell