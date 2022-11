Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen - Radfahrerin stürzte auf abschüssiger Straße

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 10.50 Uhr, fuhr die Radfahrerin die Ringinger Straße einwärts. Aufgrund des Fahrtwindes verlor sie ihre Mütze, nach der sie sich umschaute. Dabei griff sie offensichtlich mit in die Vorderbremse. Dadurch verlor sie das Gleichgewicht und stürzte über den Lenker auf die Fahrbahn. Die 30-Jährige hatte keinen Helm getragen und erlitt Prellungen am gesamten Körper und zahlreiche Schürfwunden. Die Verletzungen wurden ambulant im Krankenhaus versorgt. Am Pedelec entstand ein Schaden in Höhe von 500 EUR.

