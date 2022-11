Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Fahrweise des betrunkenen Fahrers war zu auffällig

Ulm (ots)

Am Sonntag, kurz nach 02 Uhr, fiel einer Polizeistreife in der Heinrich-Hammer-Straße ein entgegenkommender Audi auf. Zunächst führte er ruckartige Lenkbewegungen aus und dann fuhr er beim Abbiegen über den Randstein. Die Streife konnte das Auto in der Donaustraße anhalten. Hier zeigte sich ganz schnell die Ursache für das unsichere Fahrverhalten. Ein Alkotest vor Ort ergab einen Wert weit über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit. Der 48-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

+++++++++++++++++++++++++++ 2294767

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell