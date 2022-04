POL-MS: Drei Brandstiftungen im Herz-Jesu-Viertel und am Hansaplatz

Münster (ots) - Polizisten haben am Mittwoch (13.4., 2:51 Uhr) und am Donnerstag (14.4., 0:26 Uhr) zwei Zigarettenautomaten-Aufbrecher vorläufig festgenommen. In Mecklenbeck an der Heroldstraße manipulierten zwei Männer am frühen Mittwochmorgen an einem Automaten. Ein Zeuge hatte das Duo dabei beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten stoppten einen ...

