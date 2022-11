Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Schwerer Auffahrunfall am Kreisverkehr

Ulm (ots)

Eine 25-jährige PKW-Lenkerin befuhr am Freitag, gegen 18.55 Uhr, die Biberacher Straße. Am dortigen Kreisverkehr in der Nähe einer Tankstelle hatte sich stockender Verkehr gebildet. Die Lenkerin erkannte dies zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf. Dadurch schob sie die drei vor ihr befindlichen PKW ineinander. Bei dem Unfall wurden zwei Mitfahrer schwer verletzt. Drei Fahrzeuglenker trugen leichte Verletzungen davon. Der Sachschaden wird auf ca. 35 000 Euro geschätzt. Der PKW der 25-Jährigen musste abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrbereit war.

+++++++++++++++2288928;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell