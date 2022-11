Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunkene wirft mit Flaschen um sich

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 23.10 Uhr, wurde die Polizei in die Degenhardstraße gerufen. Eine 34-jährige Frau warf mit zahlreichen Glasflaschen um sich. Die Straße war beim Eintreffen der Streife bereits großflächig mit Scherben bedeckt. Die Verursacherin wurde aufgefordert, die Verunreinigungen sofort zu beseitigen. Der Aufforderung kam sie nach und die Streife fuhr davon. Kurze Zeit später mussten die Beamten erneut anfahren. Diesmal war die Werferin mit Anwohnern in Streit geraten. Die Frau ließ sich nicht beruhigen. Ein Alkohol-Test ergab einen Wert um die zwei Promille. Deshalb wurde die Frau in Gewahrsam genommen und durfte ihren Alkoholpegel in der Zelle senken.

