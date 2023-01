Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen in zwei Häuser ein

Preußisch Oldendorf (ots)

In Preußisch Oldendorf haben bisher Unbekannte in den Nachmittagsstunden des Dienstags zwei Häuser heimgesucht und unter anderem Schmuck entwendet.

In der Straße "Am Grasweg" in Engershausen verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr über ein Küchenfenster gewaltsam Zugang zum Einfamilienhaus. Hier durchsuchte man im Haus sämtliche Räume, die Schränke und Behältnisse. Mit etwas Geld und Schmuck als Beute konnten sie das Haus wieder unerkannt verlassen. Die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Bergstraße hatten ihr Haus gegen 17.30 Uhr nur für etwas mehr als anderthalb Stunden verlassen und wurde trotzdem Opfer eines Einbruchs. Hier hatten sich die Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu Objekt verschafft und es komplett durchsucht. Hier entwendeten sie Schmuck

Die hiesigen Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Sie erreichen die Polizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

