POL-PDKO: Fahrzeugbrand auf der B49 - PKW komplett ausgebrannt

In der Nacht zu Mittwoch, 31.08.2022, wurde aus einem in Bendorf/Mülhofen, Am Schulenberg, geparkten, weißen PKW BMW eine Geldbörse entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Bendorf unter 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de.

