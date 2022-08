POL-PDKO: Brand eines Vorgartens - fahrlässige Brandstiftung

Weitersburg (ots) - Am Morgen des 27.08.2022, wurden an der Grillhütte in Weitersburg mehrere Dachrinnen und Fallrohre abmontiert und entwendet. Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bendorf Lohweg 34 56170 Bendorf Telefon: 02622-94020 E-Mail: ...

