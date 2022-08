Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der PI Lahnstein vom 26.08. - 28.08.2022/11:30 Uhr

Lahnstein, Braubach (ots)

Verkehrsunfälle:

Am Wochenende kam es im o.a. Zeitraum zu zwei Verkehrsunfällen bei denen es glücklicherweise nur bei Blechschäden blieb. In einem Fall entfernte sich der Unfallverursacher/die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Fahrerflucht eingeleitet.

Kontrollen nach dem Jugendschutzgesetz:

Im Rahmen einer Sonderkontrolle wurden durch Polizeikräfte am 26.08. Spielotheken und Gaststätten hinsichtlich der Einhaltung der Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes überprüft. Bei einem allgemein geringen Besucheraufkommen konnten bei den Kontrollen keine Verstöße festgestellt werden.

Ladendieb im Globus:

Durch den Ladendetektiv konnte ein Ladendieb dabei beobachtet werden, wie dieser sich eine Packung Stifte in den Hosenbund steckte. Zudem trank er im Ladengeschäft ein Softgetränk und stellte es wieder zurück ins Regal. An der Kasse bezahlte der Ladendieb andere Artikel aber nicht die Stifte in seinem Hosenbund. Der Ladendieb, der bereits ein Hausverbot wegen Diebstahls im Globus hatte, muss sich nun erneut wegen Ladendiebstahls verantworten.

Sachbeschädigung an Bushaltestelle in Braubach:

Durch einen aufmerksamen Spaziergänger wurde hiesige Dienststelle über eine Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle in der Friedrichstraße am Bahnhof in Braubach informiert. Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht vom 27.08. auf den 28.08.22 der dortige Mülleimer und die Sitzbank beschädigt. Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen, die Hinweise auf den Sachverhalt geben können, sich bei hiesiger Dienststelle unter der Tel.: 02621-9130 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell