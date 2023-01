POL-MI: Firmenmitarbeiter verhindern Metalldiebstahl

Bad Oeynhausen (ots) - Nach einem Hinweis wurden die Beamten am späten Sonntagabend gegen 22.20 Uhr zu einem Zigarettenautomaten in den Rüdigerweg gerufen. Vor Ort trafen die Polizisten auf das aufgebrochene Gerät, jedoch nicht auf die Täter. Ob und welche Beute diese machten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Beamte der Kriminalpolizei erschienen noch am Abend am Tatort und begannen mit der ...

