Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Versicherungsbüros

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag über ein Fenster Zugang zu einem Versicherungsbüro an der Heedfelder Straße. Sie durchwühlten die Räume und entwendeten mehrere elektronische Geräte. Ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag stiegen unbekannte Täter in ein Versicherungsbüro an der Knapper Straße ein. Auch dort entwendeten sie elektronische Geräte. Täterhinweise liegen nicht vor.

