POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022 im Kreisgebiet MK

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte versuchten am Dienstag zwischen 11 Uhr und 16:45 Uhr in eine Garage an der Leifringhauser Straße zu gelangen. Sie entfernten gewaltsam den Schließzylinder. Die Täter scheiterten allerdings mit ihrem Vorhaben und gelangten nicht in Innere. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. (wib)

