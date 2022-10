Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brandstiftung an PKW/Portemonnaie aus Handtasche entwendet

Iserlohn (ots)

Unbekannte versuchten am Dienstagmorgen, gegen 11:15 Uhr, einen am Masteweg parkenden Volvo anzuzünden. Mitarbeiter einer dort ansässigen Firma stellten den bereits brennenden Vorderreifen des Fahrzeugs fest und löschten den Brand, bevor er sich auf das weitere Fahrzeug ausbreiten konnte. Die Polizisten stellten vor dem beschädigten Vorderreifen ein Stück Grillanzünder fest. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugen, die zur Tatzeit oder unmittelbar zuvor verdächtige Personen am Masteweg beobachetet haben, werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung (schl)

Während ihres Aufenthalts in der Letmather-Innenstadt wurde einer 41-Jährigen am Dienstagmorgen die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Sie stellte den Diebstahl nach dem Verlassen eines Bekleidungsgeschäfts fest. Konkrete Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

