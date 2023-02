Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Unfallflucht an der "Wersener Straße"

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 10:50 Uhr zu einer Unfallflucht an der "Wersener Straße". Ein Reisebus mit Anhänger und ein lilafarbener Opel Corsa (älteren Baujahrs) fuhren zunächst nebeneinander auf den beiden geradeausführenden Fahrstreifen in Richtung stadteinwärts. An der Kreuzung zur "Natruper Straße" überholte der Opel den Reisebus zunächst von rechts und scherte nur knapp vor dem Bus wieder ein. Unmittelbar danach bremste der Opel ohne erkennbaren Grund stark ab, sodass der hinterherfahrende Reisebus auf den rechten Fahrstreifen ausweichen musste. Als die beiden Fahrzeuge dann wieder nebeneinander fuhren, stieß der Opel zweimal seitlich mit dem Reisebus zusammen. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Am Reisebus entstand Sachschaden. Wer Hinweise zum Sachverhalt oder zum flüchtigen Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2515.

