Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Fahrzeuge durch Unbekannte beschädigt - Polizei sucht Zeugen als auch weitere Geschädigte

Karlsruhe (ots)

In der Karlsruher Nordweststadt wurden durch Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand haben die Täter an vier Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen und an einem Fahrzeug einen Beifahrerspiegel abgerissen. Die Beschädigungen wurden unter anderem in der Kurt-Schumacher-Straße, in der Bienwaldstraße, im Madenburgweg als auch in der Neustadter Straße festgestellt.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Matthias Göhrig, Pressestelle

