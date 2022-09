POL-PDNR: Diebstahl einer Handtasche

57537 Wissen, Hockelbachstr. 34 (ots) - Ein 42-jähriger Fahrzeugführer hatte seinen Pkw Ford Focus in der Zeit von Montag,12.09.202, ca. 22:00 Uhr bis Dienstag, 13.09.2022, ca.13:00 Uhr, an seiner Wohnanschrift am Fahrbahnrand geparkt. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren am linken hinteren Kotflügel gestreift und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte ...

mehr