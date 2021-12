Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Eine bunte Lieferung für das Caritas Altenzentrum Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots)

Am 20. Dezember 2021 war ein besonderer Tag für die Senioren des Caritas Altenzentrum sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern. Stellvertretend nahm der Heimbeirat des St. Hedwig Altenwohnheimes die Geschenke für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheimes entgegen. Mit Unterstützung der Einrichtungsleitung wurden die persönlichen Weihnachtswünsche der Senioren und Seniorinnen bereits im November an die BPOLI Kaiserslautern übermittelt. Die Idee dieser Wunschaktion stieß bei den Mitarbeitenden der Bundepolizei auf großen Anklang und rasch fanden sich Wunschpaten, die jeweils ganz individuell und liebevoll die Geschenke für 'ihre' Senioren besorgten, verpackten und mit persönlichen Weihnachtsgrüßen versahen. So konnten 82 Wünsche, wie beispielsweise ein Schal, selbstgebackene Weihnachtskekse oder auch eine Flasche Wein, erfüllt werden. Die Pressestelle glich für die Dauer der Aktion der Geschenkekammer des Weihnachtsmannes und alle Beteiligten hatten sichtlich Freude mitzuwirken. Für die Bundespolizei übergab der stellvertretende Inspektionsleiter, Ulf Birckner die Präsente, welche für glänzende Auge sorgten. Bei der Übergabe plauderten die Herrschaften etwas aus dem Nähkästchen und berichteten von ihrem abwechslungsreichen Alltag sowie den Entbehrungen, verursacht durch die Pandemie. Alles in allem eine gelungene Aktion, an die die Bundespolizei gerne im nächsten Jahr anknüpft.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell