POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagabend befuhr ein 85-jähriger Pkw-Fahrer aus Dattenberg die B 42 in Fahrtrichtung Linz und wollte nach links in die Straße Am Sändchen abbiegen. Hierbei übersah der Mann das Rotlicht für Linksabbieger und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, der bevorrechtigt in der Grünphase über die Einmündung gefahren war. Hierbei wurde die 21-jährige Fahrerin aus Bad Hönningen leicht ...

