POL-EN: Hattingen - Kelleraufbruch in der Oststraße

Ennepetal (ots) - Am Freitag, den 03.02.2023, gegen 15.26 Uhr befuhr ein 41- jähriger Halveraner die B483, in Ennepetal. In der Ortschaft Wolfshövel kam der 41 Jährige nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert im Straßengraben mit einem Baum. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 51000 ...

