POL-OG: Haslach - Zeugen zu Diebstahl gesucht

Schuttertal (ots) - Ein 42-jähriger Rennradfahrer war am frühen Montagmorgen auf der L 103 von Steinach kommend in Richtung Schweighausen unterwegs. Aus noch nicht abschließend geklärten Gründen kam er kurz nach 4 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einen angrenzenden Grünstreifen. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er musste durch eine Rettungshubschrauberbesatzung in ein Krankenhaus ...

