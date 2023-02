Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Wohnungseinbruch in der Mylinghauser Straße

Gevelsberg (ots)

Am Freitag, den 03.02.2023, in der Zeit von 15.30 Uhr bis 20.30 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Balkontür auf und gelangten hierüber in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. In der Wohnung wurden diverse Schränke geöffnet und vermutlich nach Wertgegenständen durchsucht. Der oder die Täter entwendeten aufgefundenes Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannter Richtung.

