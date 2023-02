Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Wetter (ots)

Rettungskräfte und Polizei wurden am Freitagmorgen, gegen 06:00 Uhr, zu einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße gerufen. In einer Wohnung fanden die Beamten ein lebloses Kind und eine schwerverletzte Frau vor. Bei den Personen handelt es sich um einen 9-jährigen Jungen und dessen 42-jährige Mutter. Die 42-Jährige wurde aufgrund ihrer schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch die Polizei wurden nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hagen die Ermittlungen zur Aufklärung des Tatgeschehens aufgenommen. Gemäß den ersten Ermittlungen ist eine Familientragödie nicht auszuschließen, im Zuge derer sich die 42-jährige Mutter letztlich selbst schwer verletzte. Die genauen Hintergründe sind bis zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Die 42-Jährige gilt als dringend Tatverdächtig und wurde vorläufig festgenommen.

Weitergehende Auskünfte werden zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gegeben.

