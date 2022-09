Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220927-1: Fußgänger angefahren und leicht verletzt - Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Wesseling (ots)

Ein- und Abbiegen sind komplexe Verkehrsvorgänge, bei denen höchste Konzentration erforderlich ist.

Am Montagmorgen (27. September) ist ein Fußgänger (66) in Wesseling bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Rettungskräfte versorgten den Patienten vor Ort.

Der 66-Jährige sei zuvor gegen 6.30 Uhr zu Fuß auf der Eichholzerstraße unterwegs gewesen. Zeitgleich soll ein 22-Jähriger mit seinem Ford auf der Straße "Schwingelerweg" in Richtung Eichholzer Straße gefahren sein. Als der Fußgänger die Straße an einer Ampel in Richtung Schwingelerweg überquert habe, sei der Autofahrer beim Rechtsabbiegen mit ihm zusammengestoßen. Der Senior sei gestürzt und zog sich dabei die leichten Verletzungen zu.

Polizisten nahmen den Unfall auf. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell