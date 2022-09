POL-REK: 220926-3: Männer mit Flasche am Kopf verletzt - Zeugensuche

Pulheim (ots) - Venloer Straße mehrere Stunden gesperrt. Am Samstagnachmittag (24. September) befuhr eine 18-jährige Pulheimerin die Venloer Straße von Pulheim kommend in Richtung Köln. An der Kreuzung Venloer Straße/ Industriestraße wollte sie nach links in die Industriestraße einbiegen. Hierbei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden 42-jährigen Autofahrer. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein Verstoß ...

mehr