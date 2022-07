Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Balkonbrand in Schmachtendorf

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Dienstagmorgen rückte der Löschzug der Feuerwache 2 zu einem gemeldeten Zimmerbrand in der Häherstraße aus. Nachbarn hatten das Feuer im dritten Obergeschoss bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich schnell heraus, dass ein Balkon des Mehrfamilienhauses in voller Ausdehnung brannte. Das Feuer hatte sich auf die angrenzende Wohnung ausgebreitet. Der Mieter der Wohnung wurde durch seinen Nachbarn gerettet und erlitte dadurch keine Verletzungen. Die Kräfte der Feuerwehr gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Die Brandausbreitung auf das gesamte Gebäude wurde durch gezielte Löscharbeiten verhindert. Die angrenzenden Wohnungen konnten nach den Löscharbeiten wieder von ihren Bewohnern bezogen werden. Insgesamt waren 26 Einsatzkräfte über eine Stunde im Einsatz. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell