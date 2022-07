Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Feuer in einer Kleingartenanlage

Oberhausen (ots)

Einsatz: Freitag, 08.Juli 2022, 18:53 Uhr, Knappenviertel Feuer in einer Kleingartenanlage Am späten Nachmittag wurde die Feuerwehr Oberhausen zu einem Feuer in einer Kleingartenanlage gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte eine Gartenlaube und das Feuer hatte bereits auf eine zweite Laube übergegriffen. Angrenzende Gartennachbarn hatten schon begonnen das Feuer zu löschen. Die Brandbekämpfung gestaltete sich schwierig, da erst über eine lange Stecke Wasser über Schläuche verlegt werden musste. Beide Lauben waren durch das Feuer zerstört worden. Zwei Gasflaschen die sich in den Lauben befanden wurden bereits bei der Brandausbreitung durch Anwohner aus den Lauben geholt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

17 Einsatzkräfte waren ca. 1,5 Std im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell