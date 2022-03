BPOL-F: Wiedererkannt und festgenommen

Frankfurt am Main (ots) - Weil es im Frankfurter Hauptbahnhof am Montagabend einem Unbekannten an einem Ausgang zum Bahnhofsvorplatz zu langsam ging, sprühte er einem 57-jährigen Frankfurter Pfefferspray in die Augen. Der Frankfurter hatte gegen 21 Uhr an der Ausgangstür nicht schnell genug Platz gemacht, was den Unbekannten derart in Rage brachte, dass es zu einem zuerst verbal geführten Streit kam. Letztlich endete ...

