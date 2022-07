Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Böschungsbrand löste Großalarm bei der Feuerwehr Oberhausen aus

Oberhausen (ots)

Die Feuerwehr Oberhausen rückte am Montagabend zu einem Böschungsbrand an einem Bahndamm in Oberhausen-Mitte aus. Es brannten mehrere Glutnester verteilt auf ca. 1.000 Quadratmeter steilem und unwegsamen Gelände.

Da der Bahndamm an einem privatwirtschaftlichen Baumarkt angrenzte, wurde dieser sicherheitshalber vor einem möglichen Flammenüberschlag geschützt. Zu einer Gefährdung des Baumarktes sowie der Besucher und Mitarbeiter kam es glücklicherweise nicht.

Der Brand konnte trotz der schwierigen topographischen Verhältnisse schnell kontrolliert und gelöscht werden. Dabei wurden beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr direkt zur Einsatzstelle hin alarmiert.

Zusätzlich stellten Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren Oberhausen Mitte und Oberhausen Sterkrade den Grundschutz für das übrige Stadtgebiet sicher.

Die Bahnstrecke wurde vom Notfallmanager der Bahn für die gesamte Einsatzdauer von ca. 1,5 Stunden teilweise gesperrt.

Insgesamt waren ca. 54 Einsatzkräfte im Einsatz.

Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.

