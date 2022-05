Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Wohnungsbrand - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen/-Süd (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Mittwoch (04.05.2022) in der Karl-Kloß-Straße einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen Brand in einer Wohnung an der Schäferstraße gelegt zu haben (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://t1p.de/6xs4). Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur des Tatverdächtigen, der bislang unbekannten Aufenthalts war. Kurz vor Mitternacht kontrollierten Polizisten den Mann in der Karl-Kloß-Straße und nahmen ihn aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls fest. Der türkische Staatsangehörige wurde am Mittwoch einem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

