Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220926-4: Brutaler Überfall auf Radfahrer - Räuber flüchten mit Mountainbike des Geschädigten

Bergheim (ots)

Polizei sucht Zeugen

Am Freitagnachmittag (23. September) haben zwei bislang unbekannte Männer einen 57-jährigen Bergheimer ausgeraubt. Sie traten den Mann von seinem Fahrrad, schlugen auf ihn ein und raubten unter anderem sein Mountainbike. Die Polizei fahndet nach den beiden etwa 35 bis 40-jährigen und 175 bis 180 Zentimeter großen Verdächtigen. Zur Tatzeit soll einer der Beiden mit einer dunkelgrauen Jacke und einer schwarzen, auffällig schmutzigen, Jeans bekleidet gewesen sein. Hinweise zu den Tätern nehmen die Beamten des Kriminalkommissariats 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Bergheimer um 16 Uhr mit seinem Fahrrad die Rampe zum Bahnsteig an der Kölner Straße hoch. Hier kam ihm der dunkel gekleidete Tatverdächtige entgegen und trat unvermittelt gegen das Fahrrad des Geschädigten, der daraufhin die Kontrolle verlor und stürzte. Gemeinsam mit einem Komplizen schlug der Täter auf den am Boden Liegenden ein, ehe er mit dessen Fahrrad, Handy und Portmonee flüchtete. Polizisten leiteten die Fahndung nach den beiden Räubern ein, während Rettungskräfte den Leichtverletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus brachten. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell