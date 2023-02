POL-EN: Herdecke- Schwerer Verkehrsunfall an der Hengsteyseestraße

Herdecke (ots) - In der Nacht zum 01.02. entwendeten Unbekannte einen an der Zeppelinstraße geparkten schwarzen Mercedes-Benz GLC. Das Fahrzeug wurde durch den Halter am Dienstagabend an der Straße geparkt, am nächsten Morgen, gegen 05:30 Uhr, stellte er den Diebstahl fest. Das Fahrzeug wurde durch den Halter im Frontbereich so umgebaut, dass es einem AMG Modell ähnelt. Bei der Entwendung wies das Fahrzeug einen ...

