POL-ESW: Ermittlungen gegen 58-Jährigen wegen Häuslicher Gewalt, Widerstandes und Tätlichen Angriffs auf bzw. gegen Vollstreckungsbeamte

>>>Mann beleidigt Ehefrau und bewirft sie mit Gegenständen

Am gestrigen späten Nachmittag ist ein 58-jähriger Mann aus Wanfried gegenüber seiner 56-jährigen Ehefrau gewalttätig geworden. Der Mann soll im Zuge von Beziehungsstreitigkeiten u.a. beleidigend geworden sein und auch mehrere Gegenstände u.a. eine Flasche nach seiner Frau geworfen haben, wodurch diese aber nicht verletzt wurde. Schließlich war der 58-Jährige dann von zu Hause aufgebrochen und alkoholisiert in ein Fahrzeug gestiegen mit dem er dann in Richtung Treffurt fuhr.

>>>Polizei in Thüringen ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr

Als der eskalierende Vorfall von der geschädigten Frau der Polizei gemeldet wurde, nahmen die Beamten von Eschwege den geschilderten Sachverhalt als Häusliche Gewalt zur Anzeige, parallel fahndete die Polizei derweil mit Unterstützung der Thüringer Kollegen nach dem Pkw des Tatverdächtigen. Die Beamten der Thüringer Polizei konnten den 58-jährigen Tatverdächtigen dann später auch antreffen und ermitteln nun in eigener Zuständigkeit wegen einer Trunkenheitsfahrt (1,3 Promille) gegen den Mann. Im Zuge ihrer Maßnahmen führten die Beamten aus Thüringen den 58-Jährigen einer Blutprobe zu, stellten den Führerschein des Mannes sicher und verhinderten eine Weiterfahrt durch die Sicherstellung der Pkw-Schlüssel.

>>>58-Jähriger greift Eschweger Beamten an, leistet Widerstand und verbringt anschließend die Nacht in der Gewahrsamszelle

Nach der Beendigung der polizeilichen Maßnahmen der Thüringer Beamten hatte sich der 58-Jährige dann mit einem Taxi wieder zurück auf den Heimweg gemacht. Dort suchten ihn dann die Beamten aus Eschwege auf, um ihm im Zuge der Ermittlungen wegen des Vorfalls von Häuslicher Gewalt noch eine Wegweisungsverfügung gegenüber der geschädigten Ehefrau auszusprechen. Daraufhin wurde der Mann dann beleidigend gegenüber den Eschweger Beamten und griff diese schließlich unvermittelt aktiv an, so dass die Beamten sich mit einfacher körperlicher Gewalt zur Wehr setzen mussten, um den Angriff und die Widerstandshandlungen des 58-Jährigen abzuwehren. Die Beamten brachten den Mann zu Boden und fesselten ihn. Die Nacht verbrachte er aufgrund seines aggressiven und alkoholisierten Zustands dann letztlich in der Gewahrsamszelle der Eschweger Polizei, von wo aus er am anderen Morgen entlassen wurde.

