POL-ESW: Eschweger Kriminalpolizei stellt größere Menge an Betäubungsmitteln sicher und nimmt zwei Tatverdächtige vorläufig fest

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

In einem länger andauernden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz was den Handel mit Haschisch in "nicht geringen Mengen" betrifft, hat die Eschweger Kriminalpolizei aktuell einen Ermittlungserfolg zu verzeichnen.

Am Dienstag konnten die Beamten die beiden Tatverdächtigen in dem betreffenden Verfahren vorläufig festnehmen, ein Tatverdächtiger sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Bei der Festnahme eines der beiden Tatverdächtigen kam es am Dienstagnachmittag außerdem zu einem Widerstand gegen die festnehmenden Beamten auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Eschwege. Letztlich konnten die Beamten des Fachkommissariats für Rauschgiftkriminalität im Rahmen ihrer Ermittlungen knapp 4 kg Haschisch und zudem mit 100 g Kokain sogar noch eine nicht geringe Menge einer weiteren verbotenen Substanz sicherstellen und aus dem Verkehr ziehen.

>>>Ermittlungen gegen einen 35-Jährigen aus Wanfried und einen 36-Jährigen aus Eschwege

Die Ermittlungsmaßnahmen der Kripo-Beamten führten am Dienstag zunächst zur Festnahme eines 36-Jährigen aus Eschwege, den die Beamten in seinem Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen. Dabei fanden die Beamten dann 3 kg Haschisch und etwa 100 g Kokain auf, die der Mann sich vorher an anderer Stelle beschafft hatte.

Im weiteren Verlauf des Dienstags traten die Beamten dann auch an den zweiten Tatverdächtigen, einen 35-jährigen Mann aus Wanfried, heran, der dann auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Eschweger Bahnhofstraße von Polizeibeamten in zivil schlagartig festgenommen wurde. Im Rahmen der Festnahme leistete der Tatverdächtige dann aktiven körperlichen Widerstand gegen die Beamten, so dass der 35-Jährige schließlich mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt werden musste.

>>>Wohnungsdurchsuchung bei den Tatverdächtigen führt zu weiterem BTM-Fund

Im Anschluss an die beiden Festnahmen folgten dann noch weitere Ermittlungsmaßnahmen, u.a. wurden auch die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen durchsucht. Im Zuge dessen fanden die Beamten dann nochmals ca. 1 kg der verbotenen Substanz "Haschisch" auf. Während gegen den 36-Jährigen am Folgetag aufgrund einer richterlichen Entscheidung die U-Haft angeordnet wurde, ist der 35-Jährige aus Wanfried nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen worden. Den Wanfrieder erwarten jetzt zudem noch polizeiliche Ermittlungen wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

