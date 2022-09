POL-ESW: Pressebericht 29.09.2022

Polizei Eschwege

Pressebericht 29.09.2022

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Einbruch in Einfamilienhaus; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Eschwege ist am Montagabend ein Einbruchsdiebstahl angezeigt worden, der sich in Wanfried-Altenburschla ereignet hat. Demnach sind unbekannte Täter sind in Abwesenheit der Besitzer gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Oberer Schützengraben" eingedrungen und haben dort die Räume und das Inventar nach Wertgegenständen gesucht und u.a. offenbar auch einen Tresor gewaltsam geöffnet. Die Kriminalpolizei in Eschwege hat mittlerweile die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Aufgrund der Abwesenheit der Besitzer, dauert die Erfassung des genauen Stehlgutes noch an. Neben dem Stehlschaden in noch unbekannter Höhe verursachten die Täter an dem etwas abseits gelegenen Objekt bei dem Einbruch einen Schaden von 2000 Euro. Die Tat wurde am Nachmittag des 26. September festgestellt, kann aber bis zum 12.09. zurückliegen. Hinweise erhofft sich die Kriminalpolizei in dem Fall auch aus von der Bevölkerung und bittet um entsprechende Mitteilung unter der Nummer 05651/925-0.

1 x Zigarettenautomat aufgebrochen; 1 x komplett geklaut; Polizei sucht jeweils Zeugen

In der Lindenallee in Bad Sooden-Allendorf haben unbekannte Täter einen an einer Hauswand befestigten Zigarettenautomaten aufgebrochen und das Münzgeld und die Zigaretten im Wert von ca. 1500 Euro geklaut. Zudem richteten die Täter durch den Aufbruch einen Sachschaden von 300 Euro an. Festgestellt wurde der Schaden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 03.30 Uhr. Letztmalig befüllt wurde der Automat am 19.09.2022. Ein ähnlich gelagerter Fall bzw. der Komplettdiebstahl eines Zigarettenautomaten ereignete sich in Wanfried in der Straße "Vor dem Obertor", wo unbekannte Täter den Automaten von einer Hauswand entwendeten. Der Verlust des Automaten wurde am gestrigen Mittwoch festgestellt. Die Höhe des Stehlgutes ist hier noch nicht bekannt. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Beim Einfahren in den Verkehr Auto übersehen; Schaden 800 Euro

In Eschwege hat ein 79-jähriger Autofahrer aus Meißner am Mittwochvormittag gegen 11.25 Uhr beim Einfahren von einem Grundstück in den fließenden Verkehr ein anderes Fahrzeug übersehen. Der 79-Jährige wollte von einem Grundstück nach rechts auf die Niederhoner Straße in Richtung Sudetenlandstraße einfahren, übersah dabei dann aber einen bevorrechtigten 31-jährigen Autofahrer aus Fuldatal, der auf der Niederhoner Straße stadtauswärts unterwegs war. In der Folge stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Der 31-Jährige wurde zudem an der Unfallstelle kurzzeitig vom Rettungsdienst versorgt, konnte aber vor Ort bereits wieder entlassen werden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Sportlerheim; Musikbox im Wert von 500 Euro geklaut; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmorgen sind unbekannte Einbrecher in ein Sportlerheim in Großalmerode eingebrochen und später mit einem Kraftfahrzeug geflüchtet. Um kurz vor 08.00 Uhr hatten Zeugen im Bereich des Gebäudes in der Heinrich-Koch-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht und die mutmaßlichen beiden Täter noch mit einem Auto, vmtl. einem schwarzen VW Passat (Kombi) oder Audi, flüchten sehen und daraufhin die Polizei verständigt. Fahndungsmaßnahmen nach dem besagten Fahrzeug, von welchem noch die Kennzeichenfragmente H? (zwei Buchstaben) und einer dreistelligen Ziffernkombination (625, 725 o.ä.) abgelesen werden konnten, verliefen aber ohne Erfolg. Wie die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau bei der Untersuchung der Vereinsheim dann feststellten, hatten sich die unbekannten Einbrecher mittels Hebelwerkzeug gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Vereinsheims verschafft und im Inneren das Inventar nach Diebesgut durchsucht. Letztlich sind die beiden Täter mit einer Musikbox im Wert von 500 Euro vom Tatort geflüchtet. Zu den beiden Personen liegt noch die folgende Beschreibung vor: beide männlich und etwa 20 Jahre alt. Beide Personen hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Eine der Person trug einen hellblauen Kapuzenpullover und eine dunkle Jogginghose. Die andere Person trug einen dunklen Adidas Trainingsanzug sowie weiße Sportschuhe und einen dunklen Rucksack. Hinweise nimmt in dem Fall die Kriminalpolizei in Eschwege entgegen, die nun die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Im Gegenverkehr Spiegel abgefahren; Schaden 600 Euro

In der Ortslage von Großalmerode-Faulbach sind auf der Landesstraße L 3225 gestern Mittag gegen 13.30 Uhr zwei Autofahrer im Gegenverkehr miteinander kollidiert. Zu Bruch gingen jeweils die linken Außenspiegel der betroffenen Pkw`s. Beteiligt waren ein 77-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau, der die Landesstraße in Richtung Großalmerode befuhr und 51-jähriger Autofahrer aus Großalmerode, der in der Gegenrichtung unterwegs war. Laut Bericht der Beamten aus Hessisch Lichtenau war der 77-Jährige aus Unachtsamkeit zu weit nach links geraten, so dass es zum Zusammenstoß kam. Bei der Kollision entstand insgesamt ein Schaden von 600 Euro.

Polizei Witzenhausen

Parkrempler

Ein 75-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen hat am Mittwochvormittag beim Einparken in der Walburger Straße in Witzenhausen aus Unachtsamkeit ein geparktes Auto touchiert und an dem betreffenden Auto einen Schaden von 500 Euro an der Stoßstange angerichtet. Der Unfall ereignete sich gegen 10.37 Uhr.

Verkehrsunfallflucht; Polizei ermittelt gegen Fahrer eines Müllwagens

Am Mittwochvormittag befuhr ein 40-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Müllwagen in Witzenhausen die "Untere Ellerbergstraße" aus Richtung Paradiesweg kommend, in Richtung Grabenstraße. An der Einmündung "Am Bürgerhaus" wollte der 40-Jährige dann offenbar mit seinem Fahrzeug rückwärts nach rechts in die Straße "Am Bürgerhaus" hineinfahren. Beim Zurücksetzen kollidierte der Lkw dann mit einem Verkehrszeichen und richtete einen Sachschaden an. Der verantwortliche Fahrer soll sich am Anschluss dann unerlaubt von der Unfallstell entfernt haben, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Mittlerweile haben die Beamten der Polizei Witzenhausen den 40-Jährigen als mutmaßlichen Unfallverursacher ermittelt, der sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten muss.

Auto zerkratzt; Polizei such Zeugen

Erst gestern zur Anzeige gebracht wurde eine Sachbeschädigung an Pkw, die sich bereits letzte Woche Donnerstag (22.09.) zwischen 16.30 und 17.00 Uhr zugetragen hat. Unbekannte Täter zerkratzten in der Zeit die Motorhaube eines roten Mazda CX 3 Kombi, der auf dem Parkdeck des Herkules-Marktes in der "Bischhäuser Aue" in Witzenhausen geparkt stand. Der entstandene Schaden beträgt 200 Euro. Hinweise unter 05542/9304-0 an die Polizei in Witzenhausen.

