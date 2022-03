Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Versuchter Wohnungseinbruch

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Versuchter Einbruch in Wohnung Tatzeit: 05.03.2022, 16:30 Uhr Ein unbekannter junger männlicher Täter versuchte am Samstagnachmittag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße einzubrechen. Er verursachte hierbei 100,- Euro Sachschaden. Der Täter gelangte auf nicht bekannte Weise in das Treppenhaus des Wohnhauses und versuchte von hier eine Wohnungstür aufzubrechen. Hierbei wurde er von einer Nachbarin der Wohnungsinhaberin gestört und flüchtete umgehend aus dem Haus. Die Wohnungstür wurde bei dem Ausbruchsversuch beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell