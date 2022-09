POL-ESW: Pressebericht 30.09.2022

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Ein geparkter weißer Kia Picanto ist gestern von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Verursacher beging anschließend Unfallflucht. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Leipziger Straße in Waldkappel, wo der Kia ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen stand. Zur genannten Unfallzeit nahmen die Geschädigten offenbar noch Unfallgeräusche war. Als sie nachschauten war der Unfallverursacher aber bereits über alle Berge. Der Schaden an dem Kia befindet sich am vorderen linken Kotflügel und beträgt 800 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Wildunfall

Eine 54-jährige Autofahrerin aus Berkatal hat am Freitagmorgen gegen 06.20 Uhr ein Reh erfasst, als sie auf der Landesstraße L 3239 von Dudenrode in Richtung Weißenbach unterwegs war. Bei dem Unfall entstand am Auto der Frau ein Schaden von 1000 Euro.

Sachbeschädigung, Bedrohung

Wegen eines Vorfalls von Bedrohung und Sachbeschädigung hat die Polizei in Eschwege Ermittlungen gegen einen 19-Jährigen aus Eschwege aufgenommen. Der 19-jährige Tatverdächtige soll am Donnerstagmittag gegen 13.10 Uhr auf das Grundstück eines Nachbarn gegangen sein und dort einem 51-jährigen Mann mit Worten und einem Baseballschläger gedroht haben. Zudem soll der Tatverdächtige mittels des Baseballschlägers mehrmals auf den Gartenzaun des 51-Jährigen geschlagen haben, der dadurch beschädigt wurde (Schaden 50 Euro). Anlass dieses eskalierenden Vorfalls war offenbar, dass der 51-Jährige zuvor im Zuge zivilrechtlicher Streitigkeiten die Herausgabe von persönlichen Gegenständen verlangt hat.

Polizei Hessisch Lichtenau

Geldbörse aus Kinderwagen geklaut; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in Hessisch Lichtenau in der Poststraße in Höhe eines Eiscafe`s eine Geldbörse aus einem Kinderwagen geklaut. Enthalten waren 10 Euro und der Führerschein der Geschädigten. Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag gegen 13.00 Uhr. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

