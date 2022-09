Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 29.09.2022 -2- Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Mit Verkehrsinsel kollidiert; Schaden 2000 Euro

Am Dienstagnachmittag ist ein 59-jähriger Autofahrer aus Meinhard gegen 14.00 Uhr der B 27 (Soodener Straße) zwischen Niddawitzhausen und Eltmannhausen in Fahrtrichtung Eschwege von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Verkehrsinsel kollidiert. Dabei entstand am Auto des 59-Jährigen ein Schaden von 1000 Euro. Ebenfalls 1000 Euro Schaden entfallen auf das Verkehrszeichen samt Pfosten.

Beim Zurücksetzen mit wartendem Pkw kollidiert; Schaden 1000 Euro

Am Mittwochnachmittag hat ein 35-jähriger Autofahrer aus Eschwege mit seinem Fahrzeug zurückgesetzt und ist dann aus Unachtsamkeit auf einen hinter ihm befindlichen, wartenden, Pkw eines 39-Jährigen aus Meißner aufgefahren. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.00 Uhr im Bereich der Einmündung B 27/Kasseler Straße in Wehretal-Oetmannshausen. Bei dem Unfall entstand am Auto des Verursachers augenscheinlich kein Schaden. Der Pkw des 39-Jährigen wurde dagegen mit 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Pkw und Linienbus kollidieren leicht an Engstelle; geringer Schaden von 200 Euro

Mittwochnachmittag sind um kurz vor 16.00 Uhr ein 86-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf und eine aus Uder stammende 18-jährige Fahrerin eines Linienbusses im Bereich einer Engstelle miteinander leicht kollidiert. Der Unfall ereignete sich in Bad Sooden-Allendorf im Begegnungsverkehr in der Straße "Huhngraben" in Höhe einer Schule. Als beide Fahrzeuge sich im Kurvenverlauf der Engstelle begegneten, bremste der Senior in seinem Fahrzeug ab und rollte dann leicht zurück, wodurch es zur Kollision im jeweiligen linken Heckbereich der beiden Fahrzeuge kam. Die entstandenen Schäden fallen mit 50 Euro (Pkw) und 150 Euro (Bus) noch gering aus.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell