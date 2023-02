Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Mercedes entwendet

Herdecke (ots)

In der Nacht zum 01.02. entwendeten Unbekannte einen an der Zeppelinstraße geparkten schwarzen Mercedes-Benz GLC. Das Fahrzeug wurde durch den Halter am Dienstagabend an der Straße geparkt, am nächsten Morgen, gegen 05:30 Uhr, stellte er den Diebstahl fest. Das Fahrzeug wurde durch den Halter im Frontbereich so umgebaut, dass es einem AMG Modell ähnelt. Bei der Entwendung wies das Fahrzeug einen Kilometerstand von etwa 37.0000 Kilometern auf. Hinweise auf die Fahrzeugdiebe gibt es bislang nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell